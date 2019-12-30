Çin'de bebek genleriyle oynayan biyofizikçi He Jiankui, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Çin'de bebek genleriyle oynayan biyofizikçi He Jiankui, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çin'de, CRISPR yönetmi uygulayarak ikiz bebeklerin genleriyle oynayan bilim insanı He Jiankui, 'tıbbı yasa dışı şekilde kullanma' suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

30.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:45
Çin'de bebek genleriyle oynayan biyofizikçi He Jiankui, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çin'de, CRISPR yönetmi uygulayarak ikiz bebeklerin genleriyle oynayan bilim insanı He Jiankui, 'tıbbı yasa dışı şekilde kullanma' suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Mahkeme heyeti ayrıca biyofizikçi araştırmacıya 3 milyon yuan (430 bin dolar) para cezası verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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