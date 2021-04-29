Çin'de bazı kentlerde, Hindistan'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandı

Çin'in bazı kentlerinde Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü tespit edildi.

Çin'in bazı kentlerinde Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü tespit edildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden epidemiyoloji uzmanı Vu Zunyou, düzenlediği basın toplantısında, mutasyona uğrayan Kovid-19 türlerinin bulaşmasının engellenebileceğini belirtti.???????

Yaklaşan İşçi Bayramı dolayısıyla virüse karşı alınan önlemlerinin önemini vurgulayan Vu, ülkede Hindistan'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün espit edildiğini söyledi ancak hangi bölgelerde görüldüğüne ilişkin bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Global Times gazetesinde yer alan haberde, Çin'in Cıciang eyaletinin Couşan kentinde, bir kargo gemisinin mürettebatından 11'inde, Hindistan'dan döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni vaka görüldü.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmeyen Çin'de bugüne dek 90 bin 642 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 682 kişi iyileşti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq