Çin'de bayrağa ve ulusal ambleme kasten hakaret suç sayılacak
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Çin'de bayrağa ve ulusal ambleme kasten hakaret suç sayılacak

17.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:53
Çin'de bayrağa ve ulusal ambleme kasten hakaret suç sayılacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestolar sırasında Çin bayrağının ayaklar altında çiğnenmesinin ardından bayrak ve milli ambleme saygısızlığı ve hakareti suç sayan yasadaki değişiklikler, Çin Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nce kabul edildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestolar sırasında Çin bayrağının ayaklar altında çiğnenmesinin ardından bayrak ve milli ambleme saygısızlığı ve hakareti suç sayan yasadaki değişiklikler, Çin Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nce kabul edildi.

UHK Daimi Komitesi'nin başkent Pekin'de düzenlediği yasama toplantısında kabul edilen bayrak ve milli ambleme saygısızlığı ve hakareti suç sayan yasadaki değişiklikler 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

"Ulusal Bayrak ve Ulusal Amblem Yasası"nda yapılan değişikliğe göre, Çin bayrağı ve amblemini kasıtlı olarak yakan, parçalayan ve zarar verenler hakkında soruşturma açılabiliyor.

Kanunda yapılan değişiklikler, geçen yıl Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında Çin bayrağının ayaklar altında çiğnenmesinin ardından gündeme getirilmişti. Hong Kong'da en az üç protestocu, Çin bayrağına saygısızlıktan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çin Milli Marşı için de yasa çıkarılmıştı

Çin hükümeti, Kasım 2017'de ülkenin Milli Marş'ına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti.

Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong'da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı.

"Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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