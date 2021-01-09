Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı
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Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı

09.01.2021 23:30 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:34
Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Çin'in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çin'in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama anı ise kameraya yansıdı.

Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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