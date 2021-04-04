Çin'de balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişi öldü, 4 kişi kayboldu
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Çin'de balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Çin'de balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

Çin'in doğusunda bir balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'in doğusunda bir balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Deniz Arama Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamada, Cıciang eyaletinde Cuciacien Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı belirtildi.

Batan teknedeki 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu kaydedilen açıklamada, 4 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Bölgede helikopter ve teknelerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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