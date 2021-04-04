Çin'de balıkçı teknesi battı: 12 ölü, 4 kayıp
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Çin'de balıkçı teknesi battı: 12 ölü, 4 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çin'de balıkçı teknesi battı: 12 ölü, 4 kayıp

Çin'in Zhejiang eyaletinde balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Çin'in Zhejiang eyaletinde balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Çin'in Zhejiang eyaletinde sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 mürettebatın bulunduğu balıkçı teknesi Zhujiajian adasının 100 mil açıklarında battı. Teknenin batması sonucu 12 kişinin öldüğü, 4 kişinin kayıp olduğu, 4 kişinin de kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma gemileri, helikopterler ve balıkçı teknelerinin de katıldığı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - HANGZHOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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