Çin'de Bahar Bayramı Tatilinde Rekor Turizm Geliri

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir haftalık Bahar Bayramı tatilinde 513,9 milyar yüen ( yaklaşık 76,21 milyar dolar) turizm geliri elde edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Bayramı için verilen bir haftalık tatilde turizm gelirlerinin geçen yıla oranla yüzde 8,2 oranında artış gösterdiği kaydedildi.

Halkın genellikle toplu taşıma seçeneklerine yöneldiği ülkede tatil süresince 415 milyon şehirler arası seyahat yapıldığı belirtilirken, yaklaşık 76 milyar 210 milyon dolar turizm geliri elde edildiği dile getirildi.

Ayrıca tatilde halkın yüzde 40'ının müzeleri ziyaret ettiğine dikkat çekildi.

Geçen yıl Bahar Bayramı tatilinde 475 milyar yüen (yaklaşık 70 milyar dolar) turizm geliri elde edilmişti.

Yağışlı hava ve buzlanmanın Bahar Bayramı tatili dönüşünü zorlaştırdığı ülkede dün zincirleme trafik kazaları meydana gelmişti. Guicou eyaletindeki iki farklı otoyolda 100'den fazla aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Anhui eyaletinde ise bir otoyolda 23 aracın zincirleme kaza yaptığı olayda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Çin'de geleneksel 12 hayvanlı takvime göre 5 Şubat'ta Domuz Yılı'na girildi. Yeni yıl ve Bahar Bayramı için bir haftalık resmi tatil ilan edilen ülkede dünyanın en büyük şehirlerarası yolculuk yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA