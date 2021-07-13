Çin'de baba, motosikletle 500 bin kilometre yol yaparak aradığı oğluna 24 yıl sonra kavuştu
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Çin'de baba, motosikletle 500 bin kilometre yol yaparak aradığı oğluna 24 yıl sonra kavuştu

Çin'de baba, motosikletle 500 bin kilometre yol yaparak aradığı oğluna 24 yıl sonra kavuştu
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin'de oğlunu aramak için motosikletle 500 bin kilometre yol kateden baba, 24 yıl sonra oğluna kavuştu.

Çin'de oğlunu aramak için motosikletle 500 bin kilometre yol kateden baba, 24 yıl sonra oğluna kavuştu.

BBC'nin haberine göre, Çin'de yaşayan Guo Gangtang'ın oğlu, insan kaçakçıları tarafından 1997'de Şandong eyaletindeki evinden kaçırıldı.

Oğlunu arayan baba, 24 yıllık arama sürecinde en az 20 eyalette oğlunun izini sürdü.

İnsan kaçakçıları, kaçırdıkları 2 yaşındaki çocuğu Henan eyaletinde satarken polis, kayıp genci 24 yıl sonra yine aynı bölgede buldu.

Guo'nın oğlunu kaçıran 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Aksilikler babayı oğlunu aramaktan vazgeçiremedi

Oğlunu arayan Guo, 24 yıllık iz sürme döneminde otoyollarda soyulma ve kazalar dahil, çok sayıda aksilikle karşılamasına rağmen yolundan dönmedi.

Motosikletiyle gittiği her yerde oğlunun fotoğraflarının olduğu pankartları taşıyan Guo, bu zaman zarfında parası kalmadığı için dilendiğini, köprü altlarında yatmak durumunda kaldığını anlattı.

Guo, yerel basına yaptığı açıklamada, "Çocuğum bulundu, artık beni her şey mutlu edebilir." dedi.

Çin'de çocuk kaçaklığı en yaygın suçlar arasında yer alırken ülkede her yıl on binlerce çocuğun kaçırıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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