Çin'de atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi
Çin'in doğusunda Cıciang eyaletinde, bir fabrikada atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Çin'in doğusunda Cıciang eyaletinde, bir fabrikada atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Şinhua'daki habere göre, Hayning kentinde bir fabrikada atık su tankının çöktüğünü belirten yetkililer, 9 kişinin öldüğünü ifade etti.
Yetkililer, ağır yaralanan 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.