Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis
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Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis

08.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:14
Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis

Çin'de kamu binasına girmek isteyen ziyaretçilerin ateşini ölçen polise saldıran baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemede 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'de kamu binasına girmek isteyen ziyaretçilerin ateşini ölçen polise saldıran baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemede 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Şenyang kentinde kentinde kamu binasına gelen ziyaretçilerin ateşini ölçen polis zor yaşadı. Soy adları Lin olan baba ve oğlu, kamu binası önünde koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir olarak ziyaretçilerin ateşini ölçen polis memuruyla tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.Baba ve oğul ateş ölçen polise yumruklarla saldırdı. Sırada bekleyen ziyaretçiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Gözaltına alınan ikili, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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