Çin'de Asma Cam Köprü Açıldı

Çin'in kuzeyinde 5D teknolojili cam asma köprü açıldı. Köprü üzerinde yürüyen ziyaretçiler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Çin'de adrenalin tutkunları için camdan asma köprüler yapılıyor. Çin'in Şansi bölgesinde vadiye inşa edilen 168 metre uzunluğunda 5D Cam köprünün açılışı yapıldı. 5D teknolojisi ile tasarlanmış köprüde korku ve heyecanı aynı anda yaşayan ziyaretçiler, gökyüzünde yürüdüklerini hissediyor. Asma köprünün 6 ton ağırlığı taşıyabildiği belirtiliyor. - PEKİN