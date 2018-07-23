Çin'de Aşı Skandalı

Çin'de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığının ortaya çıkması krize neden oldu. Çin'de yaşanan aşı skandalı, geçtiğimiz hafta Jilin eyaleti Gıda ve İlaç İdaresi'nin yaptığı açıklamayla patlak verdi. İdare, yapılan araştırma sonucunda Changsheng Bio-tech şirketinin kalite standartlarının altındaki 252 bin 600 adet DPT aşısını Shandong eyaletindeki kamu sağlığından sorumlu kuruluş olan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne sattığının belirlendiğini açıkladı. Söz konusu kalitesiz aşıların şu ana kadar kaç çocuk üzerinde kullanıldığı bilinmiyor. Difteri, boğmaca ve tetanosa karşı korunmak için kullanılan DPT aşısı, devletin sağlık takviminin parçası olarak ülke genelinde en küçüğü 3 aylık bebekler olmak üzere farklı yaştaki çocuklara yapılıyor.

İNSANLAR TEPKİLİ

Çin'de sosyal medyada da büyük tepki toplayan konu, vatandaşların ülkedeki ilaç ve sağlık sistemine güveninin yeniden sarsıldığı şeklinde değerlendirmelere yol açtı. Şirket, karlarını insan sağlığının üzerinde tutmakla eleştirildi. Changsheng, Çincede "uzun yaşam" anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 84 milyon dolar kar beyanında bulunan şirkete kesilen yaklaşık 280 bin dolarlık ceza da sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü. Şirket, Shenzhen Borsası'na bir açıklama göndererek aşının üretimini durdurduklarını, olaydan etkilenen herkesten özür dilediklerini açıkladı. Çin Başbakanı Li Keqiang, gerçeğin bir an evvel ortaya çıkarılması için konunun acilen soruşturulacağını, suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını vurguladı. Devlet İlaç İdaresi de ilaç imal eden tüm şirketlere baskınlar düzenleneceğini açıkladı.

(Cenk Özkömür/İHA)