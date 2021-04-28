Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı
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Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki bir anaokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki bir anaokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.

Çin'in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beiliu kentindeki bir anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kimliği belirsiz bir kişinin anaokulundaki 16 çocuğu ve 2 öğretmeni yaraladığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekibi tarafından saldırganın yakalandığı aktarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

(İHA)

Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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