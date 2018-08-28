Çin'de Alüminyum Tesisinde Patlama: 5 Ölü,1 Yaralı

Çin'de bir alüminyum tesisinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Çin yerel medyasındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletine bağlı Ciangyin kentinde bulunan bir alüminyum tesisinde patlama meydana geldi.

Olay yerine gönderilen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri iki kişinin cesedine ulaşırken,4 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralılarından 3'ü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.