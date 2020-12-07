Çin'de aç kalan yaban domuzu kafeye daldı
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Çin'de aç kalan yaban domuzu kafeye daldı

07.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:50
Çin'de aç kalan yaban domuzu kafeye daldı

Çin'in Nanjing şehrinde aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için kafeye daldı.

Çin'in Nanjing şehrinde aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için kafeye daldı. Kafede paniğe neden olan yaban domuzunu gören kasiyerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'in Nanjing şehrinde aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için kafeye daldı. Kafenin kasiyeri yaban domuzunu farketmesiyle kaçmaya çalıştı. Kafedeki panik anları ise işyerindeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde yaban domuzunun ortalığı birbirine kattığı görüldü. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan kafenin kasiyeri, "Siyah bir gölge gördüm. Onun bir köpek olduğunu düşündüm. Keskin dişleri vardı ve korkmuş görünüyordu. Muhtemelen açtı" ifadelerini kullandı. Bir fabrikanın girişinde polis tarafından yakalanan yaban domuzunun polis yaban hayatı kurtarma merkezine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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