Çin'de 8 katlı binadan minibüsün üzerine düşen genç ölümden döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'de 8 katlı binadan minibüsün üzerine düşen genç ölümden döndü

Çin'de 8 katlı binadan minibüsün üzerine düşen genç ölümden döndüÇin, (DHA)- Çin'de 8 katlı yüksek bir binanın çatısından atlayan 21 yaşındaki genç, minibüsün üzerine düşerek hayatta kalmayı başardı.

Çin'de 8 katlı binadan minibüsün üzerine düşen genç ölümden döndü
30.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:03

Çin'de 8 katlı binadan minibüsün üzerine düşen genç ölümden döndü

Çin, (DHA)- Çin'de 8 katlı yüksek bir binanın çatısından atlayan 21 yaşındaki genç, minibüsün üzerine düşerek hayatta kalmayı başardı.

Olay, Çin'in Guangdong bölgesinde bulunan Shenzhen şehrinde yerel saat ile 19.00 civarı meydana geldi. Görgü tanıkları, adının Zhang olduğunu ifade ettiği 21 yaşındaki gencin 8 katlı yüksek binanın çatısından atladığını söyledi. Görgü tanıkları, gencin bir süredir binanın önünde park halinde olan minibüsün üzerine düşerek ölümden mucize bir şekilde kurtulduğunu ifade etti.

HIZLA YERE ÇAKILDI, 10 DAKİKADA AYAĞA KALKTI

Olayla ilgili polisin yaptığı açıklamada, intihar girişiminde bulunan Zhang'ın bilincinin yerinde olduğu,düşmenin ardından gencin hiç bir şekilde yara almadığını ifade etti. Soruşturma başlatılan olayda, görgü tanıkları gencin minibüsün üzerine düşmesinden 10 dakika gibi bir sürede ayağa kalktığını belirtti. Zhang'ın komşuları ise, gencin bunalımda olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Magazin
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Yaşam
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Spor
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih
Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Reha Özcan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor İrfan Buz Fatih Terim Mehmet Topal Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Bayram Ağustos Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Çin'de 8 katlı binadan minibüsün üzerine düşen genç ölümden döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 12:22:14. #1.14#
title