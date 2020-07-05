Çin'de 8, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Çin'de 8, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 8, Güney Kore'de 61 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 8, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü
05.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:59

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 8, Güney Kore'de 61 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakalardan 2'si başkent Pekin'de görüldü.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 553'e çıktı.

Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede, virüs tespit edilen 78 bin 516 kişi iyileşti.

Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu. Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de 61 yeni vaka

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 61 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı bildirilmedi.

Yerel kaynaklı 43 yeni vakadan 15'i başkent Seul'e 330 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde, 8'i de Daejeon kentinde tespit edildi. Seul ve çevresinde görülen yeni vaka sayısı ise 14 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 91'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 283 kişi yaşamını yitirdi.

Gwangju'da, virüsün öğrenciler arasında muhtemel yayılmasını önlemek için cuma gününe kadar tüm okullarda eğitime ara verildi. Öğrencilerin internet üzerinden derslerine devam edeceği aktarıldı.

Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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