Çin'de 8 çocuk nehirde boğuldu
Çin'in güneybatısında nehre düşen çocuğu kurtarmak için diğerlerinin de nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğuldu.
22.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:34
Çin'in güneybatısında nehre düşen çocuğu kurtarmak için diğerlerinin de nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğuldu.
Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) yer alan habere göre, Çongçing kentindeki Fu nehri kıyısına gelen çocuklardan biri nehre düştü, onu kurtarmak isteyen diğerlerinin de nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğuldu.
Yetkililer, çocukların cesedinin nehirden çıkarıldığını belirtti.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: AA