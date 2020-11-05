Çin'de 750 bin dolarlık 88 karatlık kara elmas görücüye çıktı
05.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:59
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE), Fransız mücevher markası Korloff'a ait pahabiçilmez 88 karat siyah elmas görücüye çıktı.
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE), Fransız mücevher markası Korloff'a ait pahabiçilmez 88 karat siyah elmas görücüye çıktı.
- Çin
Çin'in Şanghay kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) çok sayıda satış rekorları kıran ürün ve çeşitli ileri teknoloji yeniliklerin sunulduğu belirtildi. Fransız mücevher markası Korloff'a ait pahabiçilmez 88 karat siyah elmasın 'Tüketim Ürünleri' fuar alanında sergilendi. Korloff şirketinin yetkilileri, kara elmasın ortaçağ Avrupa'sına ait olduğunu ve değerinin yaklaşık 750 bin dolara yakın olduğunu ifade etti.
- Çin
Kaynak: Demirören Haber Ajansı