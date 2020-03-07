Çin'de 70 koronavirüs hastasının tutulduğu 5 katlı otel çöktü
Çin’in güneyindeki bir eyalette, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının karantinası için kullanılan otel çöktü.
07.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:45
Çin'in güneyindeki bir eyalette, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının karantinası için kullanılan otel çöktü.
Ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde, Covid-19 hastalarının karantinası için kullanılan 5 katlı otel çöktü. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com