Çin'de 70 koronavirüs hastasının tutulduğu 5 katlı otel çöktü
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Çin'de 70 koronavirüs hastasının tutulduğu 5 katlı otel çöktü

Çin’in güneyindeki bir eyalette, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının karantinası için kullanılan otel çöktü.

07.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:45
Çin'de 70 koronavirüs hastasının tutulduğu 5 katlı otel çöktü

Çin'in güneyindeki bir eyalette, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının karantinası için kullanılan otel çöktü.


Ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde, Covid-19 hastalarının karantinası için kullanılan 5 katlı otel çöktü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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