Çin'de 70 kişinin karantinaya alındığı çöken 5 katlı otelde ölü sayısı 10'u geçti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Çin'de 70 kişinin karantinaya alındığı çöken 5 katlı otelde ölü sayısı 10'u geçti

Çin’in güneyinde yer alan Quanzhou kentinde Pazar günü koronavirüs karantinası için kullanılan 5 katlı otelin çökmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 23 kişinin enkaz altında kaldığı açıklandı.

08.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:16
Çin'de 70 kişinin karantinaya alındığı çöken 5 katlı otelde ölü sayısı 10'u geçti

Çin'in güneyinde yer alan Quanzhou kentinde 71 koronavirüs hastasının tutulduğu 5 katlı otelin pazar günü çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'u geçti. Kurtarma çalışmaları devam ederken halen 23 kişinin enkaz altından kurtarılmayı beklediği açıklandı.


Reuters'ın haberine göre Çin Acil Durum Bakanlığı, 71 kişinin karantinada olduğu otelin enkazından 43 kişinin kurtarıldığını ve 36'sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Enkaz kurtarma çalışmalarında yaklaşık bin kişi görev aldı. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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