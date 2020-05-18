- Çin'de 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Çin'de 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 3'ü yerel olmak üzere toplam 7 yeni vaka tespit edildi.

- Çin'de 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi

PEKİN - Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 3'ü yerel olmak üzere toplam 7 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 954'e ulaştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 7 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi. Yeni vakaların 2'sinin Jilin eyaletinden, 1 vakanın Shanghai eyaletinden kayda geçtiği belirtildi. Vakaların 4'ünün ise yurt dışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Yeni vakalarla birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 82 bin 954'e yükseldiği ifade edildi.

Komisyon, 11 kişinin virüsü yenerek tedavi gördüğü sağlık kurumlarından taburcu olduğunu aktardı. Böylelikle Çin'de toplam taburcu olanların sayısı 78 bin 238'e ulaştı. Son 24 saatte yeni ölüm vakası bildirilmezken salgının başlamasında bu yana toplam ölü sayısı 4 bin 634 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA