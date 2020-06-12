Çin'de 7, Güney Kore'de 56 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Çin'de 7, Güney Kore'de 56 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

ANKARA/PEKİN/SAN Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 56 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 7, Güney Kore'de 56 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
12.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:55

ANKARA/PEKİN/SAN Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 56 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte biri başkent Pekin, 6'sı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 64 olarak kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 365 kişi de iyileşti.

Ülkede 65 aktif vaka bulunuyor.

Pekin'de yaklaşık iki ayın ardından ilk kez Kovid-19 vakasına rastlandı

Diğer yandan yetkililer, dün, Pekin'de 56 günün ardından ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini bildirdi.

Aralıklı ateş şikayetiyle bir kliniğe başvuran ancak virüse dair başka belirti göstermeyen 52 yaşındaki hastaya Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Söz konusu kişinin, 2 haftadan fazla süredir Pekin'den ayrılmadığını ve şehir dışından kimseyle teması olmadığını söylediği aktarıldı.

Virüsün tespit edilmesinin ardından yetkililer, bu kişinin aile üyelerini karantinaya alırken, oturduğu mahallede de virüse karşı önlemleri yeniden artırdı.

Güney Kore'de vaka sayısı 12 bin 3'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 56 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısının 12 bin 3'e yükseldiği belirtilirken, bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 669 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1057 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

Porto Riko'da kısıtlamlar kaldırılacak

Karayip Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da, yeni tip koronavirüs vakalarını azaltmaya yönelik neredeyse tüm kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi.

Vali Wanda Vazquez, gelecek haftadan itibaren plajların, kiliselerin ve işletmelerin üç aylık bir kapanıştan sonra yeniden açılacağını belirtti.

Spor salonları ve sinema salonları gibi işletmelerin haftada 7 gün faaliyet göstermesine izin verileceğini söyleyen Vazquez, gece sokağa çıkma yasağının 2 hafta devam edeceğini ve kişilerin yerel saatle 22.00'dan 05.00'a kadar dışarıya çıkamayacağını kaydetti.

Vazquez, ayrıca, Porto Riko'nun 15 Temmuz'dan itibaren tekrar turist kabul etmeye başlayacağını ve havaalanlarındaki sağlık taramalarının devam edeceğini belirtti.

Porto Riko'da yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı, 1 Mayıs'ta kısmi olarak kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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