Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem
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Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem

Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'in Qinghai eyaletinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Qinghai eyaletinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Qinghai eyaletinde Golog Tibet özerk ilinin Maduo ilçesinde yerel saatle 02.04'te deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), 7.4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu belirterek, depremin merkez üssünün 2.6 milyondan fazla nüfusa sahip Lanzhou kentinin yaklaşık 523 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Depremde yaralanan veya hasar olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Çin'in Yunnan eyaletinde de daha erken saatlerde 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğünde art arda 3 deprem meydana gelmişti. Depremlerde 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralanmıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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