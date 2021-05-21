Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem

Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Qinghai eyaletinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Qinghai eyaletinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Qinghai eyaletinde Golog Tibet özerk ilinin Maduo ilçesinde yerel saatle 02.04'te deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), 7.4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu belirterek, depremin merkez üssünün 2.6 milyondan fazla nüfusa sahip Lanzhou kentinin yaklaşık 523 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Depremde yaralanan veya hasar olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Çin'in Yunnan eyaletinde de daha erken saatlerde 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğünde art arda 3 deprem meydana gelmişti. Depremlerde 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralanmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Beren Saat Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 23:25:00. #1.16#

title