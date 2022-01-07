Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Cinçang şehrinin 111 kilometre güneybatısı olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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