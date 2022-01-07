Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Cinçang şehrinin 111 kilometre güneybatısı olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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