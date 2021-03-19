Çin'de 6.1 büyüklüğünde deprem
19.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:42
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi tarafından yapılan açıklamada (CENC), ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentinde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 14.11'de meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. - PEKİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı