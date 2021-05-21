Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı
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Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı

Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin'in kuzey batısında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çin'in kuzey batısında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin'in kuzey batısında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Dali kenti olduğunu duyurdu.

Yetkililer, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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