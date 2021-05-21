Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı
Çin'in kuzey batısında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Çin'in kuzey batısında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin'in kuzey batısında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Dali kenti olduğunu duyurdu.
Yetkililer, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın