Çin'de 5G Donanımlı İlk Otobüs Hizmete Girdi

02.11.2019 13:57

28 km uzunluğundaki güzergâhta yol alan otobüsün, haftada bir veya iki kez düzensiz aralıklarla kullanılması bekleniyor.

Yolcularını birbirinden farklı 5G unsurlarıyla karşılayacak olan otobüste, 5G internet üzerinden yayın yapan televizyon (IPTV), kentteki popüler turistik faaliyetlerin gerçek zamanlı gösterimi ve sanal gerçeklik gözlükleriyle bekleme süresiz oyunlar bulunuyor.

İşletmeci girişim olarak Chengdu Kamu Taşımacılığı Grubu, otobüs duraklarında gerçek zamanlı yolcu hareketliliğine ilişkin verilere ulaşmakla birlikte, sürüş güvenliğini desteklemek üzere sürücülerin direksiyondaki davranışını gözlemlemede yapay zekanın kullanılacağını belirtiyor.

Öte yandan girişimci şirket, kamu taşımacılığında 5G teknolojisinin, akıllı dağıtım, sürücü davranış analizi ve yüz taranarak ödeme gibi bir dizi uygulama olanağı da yaratacağını açıkladı.

Kaynak: Bültenler