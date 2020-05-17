Çin'de 5 korona virüs vakası daha tespit edildi
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Çin'de 5 korona virüs vakası daha tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında 5 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Çin'de 5 korona virüs vakası daha tespit edildi
17.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:17

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında 5 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, dün Çin anakarasında 5 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yeni vakalardan 2'sinin yurt dışı kaynaklı olduğu, diğer 3 vakanın ise Jilin eyaletinde görüldüğü kaydedildi. Dün 8 kişinin daha taburcu edildiği ülkede, yeni ölüm bildirilmedi.

Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 947'ye yükselirken, 86 hastanın tedavisinin sürdüğü ve bugüne kadar 78 bin 227 kişinin taburcu edildiği kaydedildi. Çin'de korona virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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