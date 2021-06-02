Çin'de 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi Gerçekleştirildi

Çin'in en büyük yapay zeka etkinliği olan 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde (World Intelligence Congress), toplamda 105, 7 milyar yuan (yaklaşık 16, 4 milyar dolar) değerinde anlaşma imzalandığı bildirilmiştir.

Çin'in en büyük yapay zeka etkinliği olan 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde (World Intelligence Congress), toplamda 105, 7 milyar yuan (yaklaşık 16, 4 milyar dolar) değerinde anlaşma imzalandığı bildirilmiştir.

Kuzey Çin'in liman kenti Tianjin'de, "Yeni Zeka Çağı: Yeni Gelişimi Güçlendirmek, Yeni Modeli Teşvik Etmek" temasıyla gerçekleştirilen ve dört gün süren etkinlik kapsamında 210 anlaşmanın imzalandığı açıklanmıştır.

Etkinliğe 240'tan fazla AI firması ve kurumunun katılması dikkat çekmiştir.

Organizasyona ilişkin bilgiler veren Tianjin Belediye Başkan Yardımcısı Wang Weidong, toplamın yüzde 76'sını oluşturan yeni nesil bilgi teknolojisi, yüksek teknoloji hizmeti ve son teknoloji ekipman alanlarında 159 sözleşme imzalandığını kaydetmiştir.

Kongre kapsamında; akıllı üretim, akıllı şehirler ve ulaşım, BT uygulaması ve inovasyonu içeren forumların yanı sıra sergiler ve yarışmalar gibi farklı etkinlikler düzenlenmiştir.

İlk kez 2017 yılında gene aynı şehirde düzenlenmeye başlanan organizasyonda, bugüne kadar 458, 9 milyar yuan değerinde 563 sözleşme imzalandığı ifade edilmiştir.

Kaynak: Stendustri

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre