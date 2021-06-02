Çin'de 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi Gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'de 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi Gerçekleştirildi

Çin'de 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Çin'in en büyük yapay zeka etkinliği olan 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde (World Intelligence Congress), toplamda 105, 7 milyar yuan (yaklaşık 16, 4 milyar dolar) değerinde anlaşma imzalandığı bildirilmiştir.

Çin'in en büyük yapay zeka etkinliği olan 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde (World Intelligence Congress), toplamda 105, 7 milyar yuan (yaklaşık 16, 4 milyar dolar) değerinde anlaşma imzalandığı bildirilmiştir.

Kuzey Çin'in liman kenti Tianjin'de, "Yeni Zeka Çağı: Yeni Gelişimi Güçlendirmek, Yeni Modeli Teşvik Etmek" temasıyla gerçekleştirilen ve dört gün süren etkinlik kapsamında 210 anlaşmanın imzalandığı açıklanmıştır.

Etkinliğe 240'tan fazla AI firması ve kurumunun katılması dikkat çekmiştir.

Organizasyona ilişkin bilgiler veren Tianjin Belediye Başkan Yardımcısı Wang Weidong, toplamın yüzde 76'sını oluşturan yeni nesil bilgi teknolojisi, yüksek teknoloji hizmeti ve son teknoloji ekipman alanlarında 159 sözleşme imzalandığını kaydetmiştir.

Kongre kapsamında; akıllı üretim, akıllı şehirler ve ulaşım, BT uygulaması ve inovasyonu içeren forumların yanı sıra sergiler ve yarışmalar gibi farklı etkinlikler düzenlenmiştir.

İlk kez 2017 yılında gene aynı şehirde düzenlenmeye başlanan organizasyonda, bugüne kadar 458, 9 milyar yuan değerinde 563 sözleşme imzalandığı ifade edilmiştir.

Kaynak: Stendustri

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Meral Akşener Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'de 5. Dünya Yapay Zeka Kongresi Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 23:34:17. #1.15#

title