Çin'de 5 büyüklüğünde depremde 4 kişi öldü
Çin'in güneyinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti.
19.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:52
Çin'in güneyinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua ajansının haberine göre, güneydeki Yünnan eyaletine bağlı Catong kentinin Çiaocia ilçesinde dün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başlatılırken yerel halka çadır, yorgan ve gıda yardımı yapıldı.
Kaynak: AA