Çin'de 5 büyüklüğünde depremde 4 kişi öldü
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Çin'de 5 büyüklüğünde depremde 4 kişi öldü

Çin'in güneyinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de 5 büyüklüğünde depremde 4 kişi öldü
19.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:52

Çin'in güneyinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, güneydeki Yünnan eyaletine bağlı Catong kentinin Çiaocia ilçesinde dün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başlatılırken yerel halka çadır, yorgan ve gıda yardımı yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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