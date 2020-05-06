Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
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Çin'de 5 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
06.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:49

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Sincan ( Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kızılsu'ya bağlı Uluğçat (Wuqia) şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Depremin, Pekin saatiyle 18.51'de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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