Çin'de 43, Güney Kore'de 23 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
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Çin'de 43, Güney Kore'de 23 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 43, Güney Kore'de 23 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 43, Güney Kore'de 23 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
03.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 43, Güney Kore'de 23 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 43 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı yeni vakadan 28'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 8'i Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı kaydedilmezken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 428'e çıktı. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'de, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 13 kişi iyileşti, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 781.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı irtibatlı 23 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 389'a yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 280 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, virüse bağlı can kaybı sayısı 301'de kaldı.

Kaynak: AA

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