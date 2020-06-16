Çin'de 40, Güney Kore'de 34 yeni Kovid-19 vakası saptandı
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Çin'de 40, Güney Kore'de 34 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 40, Güney Kore'de 34 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 40, Güney Kore'de 34 yeni Kovid-19 vakası saptandı
16.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 40, Güney Kore'de 34 yeni vaka tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 40 yeni vakanın 27'si başkent Pekin'de görüldü.

Böylelikle Pekin'de 12 Haziran'dan bu yana saptanan vaka sayısı 106'ya yükselmiş oldu.

Pekin'deki vakaların çoğu Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde saptandı.

Üç vaka ise Şinfadi yakınlarındaki başka bir pazarda tespit edildi ve bölge karantinaya alındı.

Ülkede son 24 saatte virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Çin ana karasında şimdiye kadar 83 bin 221 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde dün karantina tedbirleri alan yetkililer pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını vermiş ve pazar çevresinde yaşayan 46 bin kişinin test edileceğini duyurmuştu.

Pekin'de seyahat kısıtlaması

Yetkililer, Kovid-19 vakalarında artış görülen başkent Pekin'de yeniden seyahat kısıtlaması uygulamaya başladı.

Başkentteki vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların Pekin'den ayrılmaları yasaklandı.

Söz konusu bu bölgeleri karardan önce terk edenlerin ise en kısa zamanda yerel sağlık dairelerini bilgilendirmeleri istendi.

Taksicilerin de müşterilerini kent dışına çıkarmaları yasaklanırken otobüs, tren ve metrolara belirli sayıda yolcu taşıma sınırlaması ve maske takılması kuralı getirildi.

Güney Kore'de vaka sayısı 12 bin 155'e yükseldi

Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine dayandırdığı haberine göre, ülkede son 24 saatte yarısı başkent Seul'de olmak üzere 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni saptanan vakaların 13'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Son zamanlarda görülen vakaların çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 vakası sayısının 12 bin 155'e yükseldiği belirtilirken, bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 278'e yükseldi.

Kovid-19'a yakalanan 10 bin 760 kişinin iyileştiği Güney Kore'de, tedavisi süren 1117 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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