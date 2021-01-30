Çin'de 4 kişi ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yedi
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Çin'de 4 kişi ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yedi

30.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:46
Çin'de 4 kişi ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yedi

Çin'de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.

Çin'de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.

Olay, Çin'in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrindeki bir havalimanında meydana geldi. Yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişinin, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları gerekçesin  kilogram başına 10 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri istendi. Toplamda 300 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri gereken 4 kişi, ek ücreti fazla buldukları için çareyi, 30 kilo portakalı yemekte buldu.

"BİR DAHA PORTAKAL YEMEK İSTEMİYORUZ"

Olay sonrası Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Wang, "Orada durduk ve hepsini yedik. Bu yaklaşık 20-30 dakika sürdü. Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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