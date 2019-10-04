- Çin'de 4 Ayrı Trafik Kazası: 10 Ölü

- Çin'de 4 Ayrı Trafik Kazası: 10 Ölü

- Çin'de 4 ayrı trafik kazası: 10 ölüPEKİN - Çin'in Anhui eyaletinde gerçekleşen 4 ayrı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

04.10.2019 14:05
- Çin'de 4 Ayrı Trafik Kazası: 10 Ölü

- Çin'de 4 ayrı trafik kazası: 10 ölü

PEKİN - Çin'in Anhui eyaletinde gerçekleşen 4 ayrı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 4 ayrı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yetkililer kazalara sisli havanın sebep olduğunu bildirdi. Toplamda 17 aracın dahil olduğu kazalarda 9 kişi olay yerinde,1 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişinin durumunun stabil olduğu bildirildi.

Otoyolun bir süre sonra trafiğe açıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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