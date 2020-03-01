Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD'de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler
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Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD'de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler

Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD ve Taylan'da de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler.

01.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:07
Çin'de 33 gün aralıksız çalışan doktor öldü, ABD'de ilk ölüm, koronavirüsle ilgili son gelişmeler

Çin'in Vuhan (Wuhan) eyaletinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için 33 gündür mesai yapan Çinli doktor "aşırı çalışmaktan dolayı" hayatını kaybetti.


Adının Cong Cinşing (Zhong Jinxing) olduğu belirtilen 32 yaşındaki doktorun Çin'in güneyinde bulunan Hong Kong yakınlarındaki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 33 gün arayla mesai yaptığı ve geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Çin'de koronavirüsle mücadele kapsamında ölen doktor sayısı 8'e ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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