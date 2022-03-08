Çin'de 30 milyon yıllık balık fosili bulundu

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay-Tibet Platosu'nda 30 milyon yıl önce Oligosen döneme ait "cyprinid" familyasından bir balık türünün yaşadığı doğrulandı.

Şinhua'nın haberine göre, Lanzhou Üniversitesinden Çinli araştırmacılardan oluşan bir ekibin yürüttüğü çalışmada, bulunan balık fosilinin, biyolojik çeşitliliğin evrimi ve platonun antik ortamı hakkında bilgi sağlayacağı ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarlarından Yan Defei, fosil balıklarının cinsinin (Paleoschizothorax) ilk olarak 2018'de kuzeydoğu Çinghay-Tibet Platosu'ndaki Çaydam Havzası'nda görüldüğünü belirtti.

Araştırmada balık fosilinin bulunduğundaki uzunluğunun 15 santimetre olduğu; boyutunun küçülme derecesinin, habitat ortalama sıcaklıkları ile negatif ilişkili olduğu kaydedildi.

Çin'deki üç büyük iç havzadan biri olan Çaydam Havzası, Çinghay-Tibet Platosu'nda meydana gelen biyolojik değişiklikleri anlamanın anahtarı olarak görülüyor.

Çalışmanın detayları, "Sistematik Paleontoloji Dergisi"nde yayımlandı.