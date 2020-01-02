Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın
Haberler » Güncel » Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Haber

Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın

Çin'de 30 katlı apartmanda yangın çıktı.

02.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:46
Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın

Çin'de 30 katlı apartmanda yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahalede çok sayıda aracı kullanıldı.

Çin'in Çongçing kentindeki 30 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çok sayıda apartman sakini binadan tahliye edildi. Alevler, hızla tüm katları sararken, yangına müdahale için çok sayıda aracı olay yerine sevk edildi. Yerel medya, yangında yaralanan olmadığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------Yangına dair görüntüler-Alevler-Yükselen dumanlar

-İtfaiye müdahalesi


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler