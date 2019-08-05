Çin'de 3 yaşındaki meraklı çocuk kırık rögar kapağına basarak kanalizasyona düştü
Çin'in Zunyi kentinde ailesi birlikte yürüyüş yapan 3 yaşındaki meraklı çocuk kırık rögar kapağına basarak kanalizasyona düştü.
Çin'in Zunyi kentinde ailesi birlikte yürüyüş yapan 3 yaşındaki meraklı çocuk kırık rögar kapağına basarak kanalizasyona düştü. Güvenlik kameraları o anları kaydetti.
Kaynak: Euronews.com
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