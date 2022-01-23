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Çin'de 3 yaşındaki kız çocuğundan snowboard gösterisi

Çin'de 3 yaşındaki kız çocuğundan snowboard gösterisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'de 3 yaşındaki kız çocuğunun snowboard yeteneği izleyenleri hayrete düşürdü.

Çin'de 3 yaşındaki kız çocuğunun snowboard yeteneği izleyenleri hayrete düşürdü.

Çin'de yaklaşan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları nedeniyle kış sporlarına rağbet artarken, birçok kayaksever aileleriyle birlikte kayak merkezlerine akın etti. Ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde kayak yapan 3 yaşındaki Wang Xixi adlı kız çocuğunun snowboard gösterisi ise nefes kesti. Kendisine kayak yapmayı neden sevdiği sorulan minik kız çocuğu, "Çünkü beni havalı gösteriyor" şeklinde yanıt verdi.

Anne ve babası kış sporu tutkunu olan Wang, kayak merkezlerinde sık sık snowboard yaptığını belirtti. Wang'ın yeteneği görenleri hayrete düşürüyor. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, 3. Sayfa, Haber

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