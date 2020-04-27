Çin'de 3, Güney Kore'de 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Güncel, Haber

Çin'de 3, Güney Kore'de 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 3, Güney Kore'de 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

27.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:54
Çin'de 3, Güney Kore'de 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 3, Güney Kore'de 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı toplam 3 vaka tespit edilirken, Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.

Yurt içi kaynaklı vaka, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Heylongciang eyaletinde görülürken, Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 830 oldu.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 474 kişi iyileşti.

Diğer yandan Çin'de yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 1636'ya ulaştı.

Güney Kore'de 10 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede bugüne kadar 243 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 10 bin 738'e ulaştı.

Son zamanlarda salgının yayılmasının yavaşladığı ülkede, bugüne kadar en çok Kovid-19 vakası Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90'dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, virüse ilişkin düzenlenen bir toplantıda eğitim yetkililerine, "okullarda hijyen sağlamak ve öğrenciler için sosyal mesafe kurallarını uygulamak için önlemler alması" talimatını verirken, böylece hükümetin okulları yeniden açmak için yakın sürede bir zaman çizelgesi duyurabileceğini ifade etti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 995 bini aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 207 bin kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 881 bin kişi de iyileşti.

Kaynak: AA

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