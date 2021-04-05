Çin'de 3 bin yıl önce sıkıştırılmış toprak tekniğiyle yapılan bir inşaat temeli bulundu

Çin'in başkenti Pekin'de 3 bin yıl önce sıkıştırılmış toprak tekniğiyle yapılmış bir inşaat temeli keşfedildi.

Çin'in başkenti Pekin'de 3 bin yıl önce sıkıştırılmış toprak tekniğiyle yapılmış bir inşaat temeli keşfedildi.

Xinhua'nın haberine göre, Pekin Belediyesi Kültürel Miras İdaresi yetkilisi Wang Jing, Fangşan bölgesinin Liulihe ilçesinde yaklaşık 700 metrekarelik bir alanda toprak, kum, balçık, kil ve kireç gibi maddelerin karıştırılarak sıkıştırılmasından elde edilen bir yapı malzemesinden yapılmış bir inşaat temelinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Wang, temelin en kalın kısmının 1,62 metre olduğunu ifade etti.

İnşaatın en az 4 katmanında insanların tamirat yaptığına dair izlere rastlandığını belirten Wang, kazının erken dönem mimari, bina yapısı ve bölge tarihi çalışmaları için oldukça değerli olduğunu dile getirdi. Wang, kazı alanında kent duvarları, defin yerleri ve kalıntılara rastlandığını kaydetti.

İnceleme ve keşiflerin 2019'dan bu yana sürdüğü Liulihe kazı alanından, şimdiye kadar yüzlerce kalıntı gün yüzüne çıkarıldı. 3 bin yıllık bu kalıntılar, Pekin'de kent uygarlığının en erken doğrudan kaynağı olarak görülüyor.

Liulihe kazı alanının bulunduğu bölgenin Batı Zhou Hanedanı döneminde Yan Krallığı'nın başkenti olduğu düşünülüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen