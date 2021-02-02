Çin'de 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi, 80'den fazla kişi gözaltına
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BBC

Çin'de 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi, 80'den fazla kişi gözaltına

02.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:15
Çin'de 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi, 80'den fazla kişi gözaltına

Çin polisi, ülkede Eylül'den beri faaliyet gösteren bir sahte aşı şebekesinin 80'den fazla üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çin polisi, ülkede Eylül'den beri faaliyet gösteren bir sahte aşı şebekesinin 80'den fazla üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şinhua ajansının haberine göre, Jiangsu, Pekin ve Şandong polisi, operasyonlarda üç bin dozdan fazla sahte Covid-19 aşısı ele geçirdi.

Ajansa göre Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, "sahte aşı üretimi ve satışıyla aşı kisvesi altındaki yasadışı tıbbi faaliyetler ve dolandırıcılıkla bağlantılı suçlar için soruşturma başlattığını" duyurdu.

Tuzlu suyla 'Covid-19 aşısı'

Açıklamada, söz konusu kişilerin Eylül'den beri tuzlu suyla sahte koronavirüs aşısı yapıp sattıkları ve bu yolla büyük kazançlar elde ettiği belirtildi.

Çin'de halka Sinovac ve Sinopharm şirketlerinin ürettiği aşılar yapılıyor. Bu aşılar, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu başka ülkelerde de kullanılıyor.

İki şirket de aşılarının Covid-19'a karşı yüzde 78'den fazla koruma sağladığını söylüyor.

Ancak Sinovac'ın Brezilya'daki Faz 3 denemelerinde aşının etkinlik oranının yüzde 50,38 olduğu açıklanmıştı.

Kimi ülkelerde inceleme başlatılmasına ve bu aşının kullanımına ara verilmesine rağmen Sinovac, aşısının güçlü bir koruma sağladığında ısrar ediyor.

Bazı bilim insanları şirketin daha fazla veri yayımlaması gerektiğini söylüyor.

Devlete ait Sinopharm'ın geliştirdiği aşı Çin'de ilk onay alan aşı olmuştu.

Şirket aşısının etkinlik oranının yüzde 79,34 olduğunu duyurmuştu.

Çin'de 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi, 80'den fazla kişi gözaltına
Çin'de 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi, 80'den fazla kişi gözaltına
BBC
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