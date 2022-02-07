Çin'de 3,6 milyonluk sınır kentinde Kovid-19 nedeniyle karantina ilan edildi

Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde karantina ilan edildi.

Salgın Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta şehre dönen ve Dobao ilçesinde yaşayan bir kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından ilçede yaşayan 207 bin kişiye toplu test uygulandı.

Şehirde iki günde 43 vaka tespit edilirken, tüm vakaların aynı bulaşı zincirinin parçası olduğu belirtildi.

İlk iki vakadan alınan numunelerin DNA analizinde virüsün Omicron varyantına rastlandı.

Baise şehrine tüm giriş ve çıkışlar durdurulurken, vatandaşlarla taşıtların ilçeler ve metropol bölgeler arasında hareket etmesi yasaklandı.

Tüm şehirde toplu testler uygulanmaya başlanırken, söz konusu testler sonuçlanana dek vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istendi.

Son 24 saatte 79 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 45'i yurt içi kaynaklı 79 Kovid-19 vakası saptandı.

Baise şehrinde 37, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3 ve eyalet merkezi Guangcou'da 1, eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip başkent Pekin'de 3 ve Tiencin şehrinde 1 yerel vaka tespit edildi.

Yurt dışı kaynaklı 34 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 419 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1495 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.