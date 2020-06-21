Çin'de 26, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası saptandı
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Çin'de 26, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 26, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 26, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası saptandı
21.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:41

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 26, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte biri yurt dışı kaynaklı 26 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle kimsenin ölmediği bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 22'sinin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 227'ye yükseldi.

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 378 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 413 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Yetkililer, Pekin'de salgının yayılmasının önüne geçmek için ortak ve yüksek riskli bölgelerde, dün itibarıyla geçen hafta boyunca 2,3 milyon kişiye nükleik asit testi yapıldığını açıkladı.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 421'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 12 bin 421'e ulaştığı belirtilirken, ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle 280 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 868 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1273 aktif vaka bulunuyor.

Son zamanlarda Kovid-19 çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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