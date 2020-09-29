Çin'de 25 çocuğu sodyum nitratla zehirlemekten suçlu bulunan kreş öğretmeni idam cezasına...
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BBC

Çin'de 25 çocuğu sodyum nitratla zehirlemekten suçlu bulunan kreş öğretmeni idam cezasına...

29.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:40
Çin'de 25 çocuğu sodyum nitratla zehirlemekten suçlu bulunan kreş öğretmeni idam cezasına...

Çin'in Ciaozuo kentindeki bir kreşte 25 çocuğu yemeklerine sodyum nitrat katarak zehirlemekten suçlu bulunan bir öğretmen idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in Ciaozuo kentindeki bir kreşte 25 çocuğu yemeklerine sodyum nitrat katarak zehirlemekten suçlu bulunan bir öğretmen idam cezasına çarptırıldı. Çocuklardan biri kurtarılamamıştı.

Wang Yun adlı öğretmenin Mart 2019'da çocukları tartıştığı bir meslektaşından intikam almak için zehirlediği belirtiliyor.

Kahvaltıda yulaf ezmesi yedikten sonra kusmaya başlayan çocuklar hastaneye kaldırılmış, olay ülkede infial yaratmıştı.

Sodyum nitrat genelde bir gıda katkı maddesi olarak etleri terbiye için kullanılıyor. Ancak yüksek miktarda kullanılmasının zehirli olabileceği belirtiliyor.

'Kocasını da zehirlemeye çalıştı'

Mahkeme kayırlarına göre, Wang daha önce de internetten nitrat alarak kocasını da zehirlemeye çalıştı. Wang'ın kocasının kurtulduğu söyleniyor.

Zehirlenen çocuklardan biri 10 ay hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra bu Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Yargıç kararını açıklarken, "alçak ve vahşi" dediği Wang'ın 'ağır bir şekilde cezalandırılmayı hak ettiğini' söyledi.

Çin, idam ettiği kişilerin sayısını açıklamıyor. Ancak insan hakları kuruluşlarına göre ülkede her yıl binlerce kişi idam ediliyor.

İdam cezasına çarptırılanlar ya zehirli iğneyle ya da kurşuna dizilerek öldürülüyor.

BBC
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