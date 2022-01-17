Çin'de 24 saatte 223 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında 24 saatte 163'ü yurt içi kaynaklı 223 Kovid-19 vakası belirlendi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Tiencin şehrinde 80, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 60, Şuçang'da 7 ve eyalet merkezi Cıngcou'da 1, başkent Pekin, Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 5, Şıncın'da 2, Meicou ve Congşan'da 1'er, Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 5 ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Çongzuo şehrinde 1 yerel vaka kaydedildi.

Dün 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 1'i yurt içi kaynaklı 11 vakaya rastlandığı kaydedildi. Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 87 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 494 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.