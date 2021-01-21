Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninde bir kişi öldü
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Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninde bir kişi öldü

21.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:22
Çin'de 22 işçinin mahsur kaldığı altın madeninde bir kişi öldü

Çin'in Şandong eyaletinde 11 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in Şandong eyaletinde 11 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin basınındaki haberlere göre, 10 Ocak'ta, eyaletin Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, 17 Ocak'ta hayatta oldukları belirlenen ve kendileriyle irtibat kurulan 12 işçiden patlama anında kafasından yaralanan ve bilincini kaybeden bir işçi öldü.

Kurtarma ekipleri, 10 işçiden hala haber alınamadığını, madende mahsur bulunan işçilerden ikisinin ağır yaralı olduğunu belirtti.

Madenin, yerin 350 metre altındaki orta kısmında bulundukları tespit edilen madencilerin olduğu bölüme oksijen ve gıda takviyesi yapmak amacıyla sondaj vurularak boru hatları çekildi.

Maden alanında 600'den fazla arama kurtarma personeli görev yaparken, ambulans ve itfaiye araçları da hazır bekletiliyor.

Çin'de 32 bin maden için "denetim" talimatı

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Denetimlerin mart ayına kadar süreceği bildirilen açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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